Жильцы дома в Раменском вернулись в квартиры после атаки дрона

Обстановка спокойная, оцепление сняли

Жильцы дома в подмосковном Раменском вернулись в квартиры после атаки дрона. Жители поврежденного взрывом здания рассказали, что их начали пускать домой ближе к вечеру. Обстановка спокойная, оцепление сняли, передает РИА Новости.

Силы ПВО минувшей ночью сбили 14 беспилотников в московском регионе. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, дроны уничтожены в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

В Раменском в результате удара погибла 46-летняя женщина. Еще три человека пострадали. Повреждения получили два многоквартирных дома. Генпрокурор Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим.

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