Поражена группа из сотни боевиков

Подкрепление ВСУ уничтожено в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Российские войска нанесли удар по группе из сотни украинских боевиков, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев уточнил агентству РИА Новости, что ударом была накрыта группа из 90 боевиков ВСУ, которая прибыла на подкрепление. Их настигли в селе Малые Щербаки.

Еще один удар был нанесен в районе поселка Малиновка в Запорожской области. Удар, по данным Лебедева, пришелся по технике и живой силе подразделения ВСУ численностью 30 человек.

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