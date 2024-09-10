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Подполье сообщило о ликвидации подкрепления ВСУ в Запорожье

20:26
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Поражена группа из сотни боевиков

Подкрепление ВСУ уничтожено в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Российские войска нанесли удар по группе из сотни украинских боевиков, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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Лебедев уточнил агентству РИА Новости, что ударом была накрыта группа из 90 боевиков ВСУ, которая прибыла на подкрепление. Их настигли в селе Малые Щербаки.

Еще один удар был нанесен в районе поселка Малиновка в Запорожской области. Удар, по данным Лебедева, пришелся по технике и живой силе подразделения ВСУ численностью 30 человек.

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