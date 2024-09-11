Вновь освободившиеся теперь не знают, чем заняться

На свободу - с чистой совестью! Из британских тюрем выпускают более 1700 человек. Досрочно. Не от того, что заключенные встали на путь исправления или перевоспитались. Тесно, как в коммуналке, в простой британской тюрьме. А сейчас надо срочно пересажать тех, кто выступал с протестами против засилья мигрантов.

Сейчас по тюрьмам распихивают участников акций протеста, которые прокатились по британским городам в августе. Сроки порой внушительные, кому и девять лет дали. За поджог гостиницы с мигрантами, например.

Подают эту расчистку тюрем как жест доброй воли в отношении тех, кто небезнадежен. В сентябре выпускают отсидевших 40% положенного срока. В октябре на свободу отпустят еще две тысячи.

Правда журналисты, как и общественность, восторга от такой акции не испытывают. Человек еще не искупил свою вину перед обществом, а ему на волю?

Граждан, освободившихся из мест заключения, немедленно тянет к сладкой жизни и вчерашние "зк" пьют шампанское прямо у ворот тюрьмы.

Впрочем, не только общественность возмущается. Для многих освободившихся тюремные стены родными стали. И это не шутка. Для многих освобожденных встал вопрос - чем заниматься, где ночевать? Джеки Крейтон покидает тюрьму Уондсворт и совсем не доволен таким поворотом.

"Я только что покинул теплую камеру, хорошего сокамерника. Там телевизор, чайник и трехразовое питание", - жалуется он.

Некоторые осознают, что не исправились окончательно и не смогут сразу стать полноценными членами общества. А значит, способны оступиться в любой момент. Ограбить кого-то по старой памяти, прибегнуть к насилию. И снова на шконку, на трехразовое питание?

Тут еще один неожиданный поворот. В Эстонии министерство юстиции решило сдавать тюрьмы в аренду. В надежде заработать примерно 30 миллионов евро в год.

Половина камер там пустуют. Глава тюремной службы Райт Куузе заявил, что уже существует интерес к тюремному пространству Эстонии: британцы и шведы хотели бы разместить там своих заключенных. Главное, про шампанское для них не забыть. Избалованный народ.

Не надо путать акт гуманизма с ситуацией, когда в действительности все не так как на самом деле.

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