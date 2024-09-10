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Два штата США ввели комендантский час из-за смертельного вируса

20:57
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Жителей призвали сидеть дома в период вечерней активности комаров

Жителей двух американских штатов призвали сидеть дома по вечерам из-за распространения переносимого комарами смертельно опасного вируса. Комендантский час из-за болезни был введен в некоторых округах Массачусетса

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Вторым штатом, который начал переносить намеченные массовые мероприятия из-за риска заражения людей, стал Вермонт. Департамент здравоохранения настоятельно рекомендовал жителям не выходить на улицу с шести вечера до шести утра, когда кровососущие насекомые особенно активны, пишет Daily Mail.

Медики ранее сообщили о зарегистрированных случаях заражения смертельно опасным восточным энцефалитом лошадей. Это вирусное заболевание переносят лошади, а разносчиками являются комары. Попадая в организм человека, вирус ВЭЛ примерно в 30% случаев вызывает отек мозга и даже летальный исход.

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