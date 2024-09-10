Народный артист Щербаков госпитализирован из-за проблем с сердцем

Артист в состоянии средней тяжести

Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован в Москве. У артиста проблемы с сердцем.

Щербаков почувствовал недомогание днем 10 сентября. У артиста болело сердце, он сам вызвал врачей на дом. Медики установили нестабильную стенокардию и решили госпитализировать актера, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Сейчас 74-летний актер, по данным врачей, в состоянии средней тяжести. Щербаков под постоянным наблюдением врачей, его состояние тщательно контролируется. В августе народный артист уже попадал в отделение кардиологии с нарушением сердечного ритма.

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