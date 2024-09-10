Село остается российской территорией

Сообщения о захвате села Журавлевки в Белгородской области украинскими формированиями не соответствуют действительности. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, населенный пункт не контролируется Вооруженными силами Украины.

Губернатор призвал граждан, задающих вопрос о судьбе белгородского села, не верить непроверенным новостям из странных источников. Журавлевка как была, так и остается российской территорией, подчеркнул Гладков.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о захвате украинскими боевиками части территории Белгородской области, в том числе Журавлевки. Губернатор напомнил, что всех жителей из этого населенного пункта эвакуировали. Гладков признал, что ситуация тяжелая, идут бои. Тем не менее, село остается под контролем российских войск.

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