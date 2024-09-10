ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гладков опроверг данные о захвате Журавлевки ВСУ

21:57
  • вторник
  • 10 сентября 2024

Село остается российской территорией

Сообщения о захвате села Журавлевки в Белгородской области украинскими формированиями не соответствуют действительности. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, населенный пункт не контролируется Вооруженными силами Украины.

Над Белгородской и Курской областями сбили БПЛА
ВСУ нанесли удары по Белгородской области

Губернатор призвал граждан, задающих вопрос о судьбе белгородского села, не верить непроверенным новостям из странных источников. Журавлевка как была, так и остается российской территорией, подчеркнул Гладков.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о захвате украинскими боевиками части территории Белгородской области, в том числе Журавлевки. Губернатор напомнил, что всех жителей из этого населенного пункта эвакуировали. Гладков признал, что ситуация тяжелая, идут бои. Тем не менее, село остается под контролем российских войск.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.