Постпред РФ при ООН отметил эффективность ударов ВС РФ по военным объектам на Украине

После проведённой РФ серии ударов по украинским военным объектам следует ожидать большого количества некрологов западных наёмников. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

Постпред РФ при ООН также заявил, что лишь единицам на Западе хватает мужества признать нацистскую сущность киевского режима. В основном же США и их союзники демонстрируют в этом вопросе "избирательную слепоту", отметил Небензя.

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