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Небензя посоветовал ждать некрологи западных наёмников

00:14
  • среда
  • 11 сентября 2024

Постпред РФ при ООН отметил эффективность ударов ВС РФ по военным объектам на Украине

После проведённой РФ серии ударов по украинским военным объектам следует ожидать большого количества некрологов западных наёмников. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

Постпред РФ при ООН также заявил, что лишь единицам на Западе хватает мужества признать нацистскую сущность киевского режима. В основном же США и их союзники демонстрируют в этом вопросе "избирательную слепоту", отметил Небензя.

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