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Байден: Белый дом работает над снятием ограничений на удары американским оружием вглубь РФ

00:49
  • среда
  • 11 сентября 2024

Американский лидер заявил, что администрация США "прямо сейчас" работает над этим вопросом

Администрация США занимается проработкой вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Об этом в среду, 11 сентября, заявил президент США Джо Байден в беседе с журналистами.

"Мы работаем над этим прямо сейчас" - заявил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

10 сентября глава Госдепа заявил, что США рассмотрит возможность ВСУ бить по территории РФ дальнобойным оружием.

 

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