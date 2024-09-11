Байден: Белый дом работает над снятием ограничений на удары американским оружием вглубь РФ

Американский лидер заявил, что администрация США "прямо сейчас" работает над этим вопросом

Администрация США занимается проработкой вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Об этом в среду, 11 сентября, заявил президент США Джо Байден в беседе с журналистами.

"Мы работаем над этим прямо сейчас" - заявил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

10 сентября глава Госдепа заявил, что США рассмотрит возможность ВСУ бить по территории РФ дальнобойным оружием.

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