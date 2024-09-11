Трамп пообещал завершить украинский конфликт до вступления в должность

Экс-президент США прокомментировал ситуацию на Украине в ходе дебатов

Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине ещё до вступления в должность президента США в случае победы на выборах. Об этом в среду, 11 сентября, экс-президент США заявил в ходе теледебатов с Камалой Харрис.

Экс-президент Штатов отметил, что в интересах США достичь соглашения и положить конфликту конец. Он также раскритиковал Байдена за отсутствие контактов с российским руководством, добавив, что тот "за два года не сделал ни одного звонка Путину".

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