Эксперт: учения НАТО у границ России - это одновременно шантаж и подготовка к войне

Россия должна парировать подобные угрозы

О начале серии военных учений объявили в штаб-квартире НАТО. Открыли эстафету немцы - до конца года намечено провести маневры еще в ряде стран. Прежде всего на восточных рубежах альянса: от Финляндии с Эстонией и до Болгарии с Турцией.

Почему Запад решил побряцать оружием? Что он хочет показать России? И какой ответ может дать Москва?

В программе "25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответит главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"С одной стороны, это военно-политический шантаж, нажим на Россию, а с другой стороны, они реально готовятся к войне, и мы должны это иметь в виду. Учения, которые проводит НАТО, фактически сменяют друг друга, ставят разные цели и задачи. Но комплексного все это пронизано единым планом ведения боевых действий против России", - предупредил он.

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