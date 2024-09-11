Дебаты Трампа и Харрис закончились скандалом

Комментаторы в Сети возмущены

В Америке состоялись дебаты между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. В Сети бурно обсуждают словесное столкновение кандидатов в президенты США. Многие комментаторы вне себя из-за организации дебатов. Многие убеждены, что телеканал АВС просто отвратительно координировал дебаты Трампа и Харрис.

Например, бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби в социальной сети X заявил, что это было "худшее проведение президентских дебатов в истории".

Не отстают в критических отзывах и сторонники Дональда Трампа. Они обвиняют канал ABC в предвзятом отношении к их кандидату. Поклонники Трампа считают, что модераторы мероприятия Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис отказывались задавать неудобные вопросы Харрис, а сама телесеть не проверяла ее утверждения на соответствие фактам, передает РИА Новости.

Сам Дональд Трамп, впрочем, остался доволен теледебатам с Камалой Харрис. "Я считаю, что это были мои лучшие дебаты за все время, особенно потому, что в них участвовали трое против одного!" - заявил республиканец, намекая на предвзятость ведущих. А команда Камалы Харрис после окончания мероприятия заявила, что она готова ко второму раунду дебатов в октябре.

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