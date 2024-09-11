Экстренные службы перекрыли часть Екатеринбурга из-за опасности

В больницу увезли человека

Рано утром в Екатеринбурге возле гаражного кооператива, расположенного в районе ВИЗ, "произошел хлопок". На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента оказался оцеплен, движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыли, сообщается в телеграм-канале антитеррористической комиссии Свердловской области.

Стало известно, что пострадал человек, его доставили в больницу. Кроме того оказались повреждены три транспортных средства.

В настоящее время, отмечает ведомство, опасности для общественности нет.

Ранее на территории промзоны в Екатеринбурге произошел сильный пожар. За короткое время его площадь увеличилась со 100 до 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 45 специалистов и 19 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

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