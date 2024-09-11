Заведено уголовное дело о теракте в Белгородской области

Появились детали происшествия

Уголовное дело о теракте возбуждено после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Белгородской области.

Локомотив и 11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов вечером 10 сентября в Белгородской области из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. По некоторым данным, кто-то заложил СВУ под рельс.

Следователи транспортного СК проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего, сообщает РИА Новости.

Из-за ЧП отменено движение нескольких электричек. Также несколько пассажирских поездов были направлены в объезд данного участка путей, передает телеграм-канал Baza. По предварительной информации, пострадавших нет.

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