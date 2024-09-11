Дебаты Трампа и Харрис сравнили с поединком на "Титанике"

Смысла в этом шоу никакого нет

МИД России прокомментировал первые дебаты между бывшим президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис.

Выступление оппонентов было похоже на поединок двух известных борцов на "Титанике", заявила официальный представитель внешнегополитического ведомства Мария Захарова.

"Вот заканчивается матч, и люди сидят и спрашивают, слушай, а как ты думаешь, а кто из двоих победил? <…> Там до айсберга осталось 15 минут. Это имеет значение?" - сказала она в эфире Радио Sputnik.

Прошедшие дебаты – это шоу, а не серьезное политическое событие. Она отметила, что США идут к катастрофе, а американские политики не желают нести ответственности за свои слова.

"Возможно, если бы кто-то подразумевал, что один из них ворвется в рубку, крутанет штурвал в другую сторону, найдет какие-то карты, сделает что-то, проверит шлюпки. Произойдет какое-то чудо", - добавила Захарова.

11 сентября прошел первый раунд дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Оппоненты обсудили внутреннюю политику, мировую повестку и Владимира Путина, которого за время дебатов упомянули 12 раз. Второй раунд дебатов может пройти в октябре.

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