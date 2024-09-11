Их уничтожают с помощью дронов

В зоне спецоперации российские войска развивают наступление на основных тактических направлениях. За минувшие сутки бойцы "Южной" группировки отразили четыре попытки противника перейти в контратаку, ликвидировано свыше 700 боевиков. А в Курской области украинских националистов вытесняют из приграничных населенных пунктов.

Экипажи вертолетов Ка - 52 армейской авиации наносят удары по живой силе и технике в приграничных районах Курской области. Под прикрытием с воздуха российские штурмовые подразделения серьезно продвинулись у ряда населенных пунктов. В плен взята группа штурмовиков ВСУ. Наше контрнаступление развивалось столь стремительно, что боевики оказались в окружении.

А в освобожденных районах уже идет разминирование местности. В последнее время украинские националисты все чаще используют практически неизвлекаемые мины с сейсмическими и лазерными датчиками, поэтому наши саперы после разведки уничтожают взрывоопасные предметы дистанционно с помощью беспилотников.

"В первую очередь безопасность, быстро приехали, выставились, отработали и уехали. Летаем на достаточные расстояния, чтобы работать. "Птицы" неплохие, переделываем, подделываем под себя. Когда приезжаем на позиции - анализируем частоты, проверяем, на каких летает враг и из этого делаем вывод, какую нам поставить частоту. И летаем без проблем", - рассказал заместитель командира взвода с позывным "Красавчик".

На авдеевском направлении расчет РСЗО "Ураган" группировки "Центр" поразил командный пункт ВСУ, который находился на расстоянии более 25 километров от наших позиций.

"От момента получения цели до боевой готовности - 10 минут. Поддержку мы мотострелковым подразделениям оказываем. Последняя цель поражена была значимая - бетонное сооружение", - рассказал командир боевой машины с позывным "Двадцать четвертый".

В Херсонской области экипажи танков Т0 "Прорыв" наносят удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра.

Танкисты Ульяновского соединения ВДВ также поддерживают действия наших штурмовых подразделений в островной дельте Днепра.

"За танком в первую очередь охотятся, особенно за 90-ми. Если видят нас, что мы работаем, за нами обязательно попытаются прийти. Но мы отрабатываем пакет, уходим в "лесополку", скрываемся и дальше можно заново работать. Много раз пытались нас найти - не находили. Нас предупреждают о появлении дронов", - сообщил командир танка с позывным "Бурый".

На Купянском направлении танки Т0 ведут огонь по замаскированным позициям ВСУ. Боевой опыт экипажей позволяет выполнять задачи быстро и без потерь.

"Поначалу, когда задачи ставили, было волнение, естественно, страшно. Едешь когда, там уже немного успокаиваешься. Там уде волнение спадает. Начинаешь отрабатывать", - поделился наводчик танка с позывным "Седой".

В результате этого удара уничтожены блиндажи, окопы и противовоздушные посты противника со средствами радиоэлектронной борьбы.

Алексей Платонов. ТВ Центр.

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