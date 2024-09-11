Их поддерживают Франция и Великобритания

Белый дом рассматривает вопрос снятия ограничений на использование Киевом дальнобойного оружия. Информацию об этом подтвердил Джо Байден.

Отвечая на вопрос журналистов, президент США лаконично сообщил: эту тему прорабатывают прямо сейчас. Даже американские СМИ уже открыто пишут о том, что именно Штаты отвечают за наведение на цель ракет дальнего радиуса действия. По данным Times, Великобритания и Франция поддерживают использование этих вооружений для ударов по территории России.

О том, что западные страны "по уши завязли в украинском конфликте", заявил наш постпред в ООН на заседании Совета безопасности. Василий Небензя напомнил, как в результате наших высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины ликвидировано значительное количество иностранных наемников и инструкторов. Дипломат предупредил: если коллективный Запад не остановит курс на эскалацию, в ближайшие дни следует ожидать новых некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных специалистов.

"Нанесенные нами за последние дни удары действительно оказались для киевского режима весьма болезненными. Отсюда и истерика, которую сегодня подхватили наши западные коллеги. Хочу задать им вопрос: Чего вы ожидали, когда контролируемый вами "просроченный" украинский лидер вместо мирных переговоров выбрал курскую авантюру и направил мощный, в основном подготовленный на Западе, ударный "кулак" на мирный приграничный российский регион? Вы не предупреждали его, что за подобными действиями последует справедливое возмездие и неотвратимая расплата?", - сказал он.

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