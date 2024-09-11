ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США готовы разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по России

11:43
  • среда
  • 11 сентября 2024

Их поддерживают Франция и Великобритания

Белый дом рассматривает вопрос снятия ограничений на использование Киевом дальнобойного оружия. Информацию об этом подтвердил Джо Байден.
Блинкен повез Зеленскому разрешение на удары по России

Отвечая на вопрос журналистов, президент США лаконично сообщил: эту тему прорабатывают прямо сейчас. Даже американские СМИ уже открыто пишут о том, что именно Штаты отвечают за наведение на цель ракет дальнего радиуса действия. По данным Times, Великобритания и Франция поддерживают использование этих вооружений для ударов по территории России.

О том, что западные страны "по уши завязли в украинском конфликте", заявил наш постпред в ООН на заседании Совета безопасности. Василий Небензя напомнил, как в результате наших высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины ликвидировано значительное количество иностранных наемников и инструкторов. Дипломат предупредил: если коллективный Запад не остановит курс на эскалацию, в ближайшие дни следует ожидать новых некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных специалистов.

"Нанесенные нами за последние дни удары действительно оказались для киевского режима весьма болезненными. Отсюда и истерика, которую сегодня подхватили наши западные коллеги. Хочу задать им вопрос: Чего вы ожидали, когда контролируемый вами "просроченный" украинский лидер вместо мирных переговоров выбрал курскую авантюру и направил мощный, в основном подготовленный на Западе, ударный "кулак" на мирный приграничный российский регион? Вы не предупреждали его, что за подобными действиями последует справедливое возмездие и неотвратимая расплата?", - сказал он. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Поставка вооружения
Поставка вооружения
ATACMS
ATACMS
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.