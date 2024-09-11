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В Москве прощаются с Александром Масляковым

09:28
  • среда
  • 11 сентября 2024

Легендарный ведущий боролся с тяжелой болезнью

Александра Маслякова не стало 8 сентября. Он умер на 83-м году жизни. С 2022 года шоумен перестал вести КВН. За него это делали Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев и многие другие артисты и ведущие. Сам же Масляков в это время боролся с онкологическим заболеванием.

По некоторым данным, несколько месяцев назад врачи констатировали, что уже ничем не могут помочь легендарному ведущему КВН. Якобы опухоль оказалась неоперабельна.

Сегодня, 11 сентября, в Москве прощаются с Александром Масляковым. Почтить память ведущего поклонники, друзья и коллеги придут в столичный центр "Планета КВН", передает Starhit. По такому случаю перед зданием расставили специальное ограждение, прибыли сотрудники правоохранительных служб, чтобы следить за порядком, репортеры и операторы настраивают технику для съемки. Вдоль стен здания расставлены венки, лежат букеты.

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