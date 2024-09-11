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Актера Бориса Щербакова увезли в реанимацию

09:47
  • среда
  • 11 сентября 2024

У артиста проблемы с сердцем

Борису Щербакову стало плохо вчера вечером, 10 сентября. Популярного артиста забрали в больницу и сделали КТ — исследование показало наличие признаков гиповентиляции. Она могла развиться из-за большого стажа курения. Щербакову посоветовали пока воздержаться от табака.

В настоящее время знаменитый актер находится в реанимации, передает телеграм-канал Mash.

Отметим, что только в августе народный артист уже попадал в отделение кардиологии с нарушением сердечного ритма. Тогда он провел неделю под наблюдением врачей.

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