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Почему Людмила Порывай не приехала на свадьбу сына Наташи Королевой

10:49
  • среда
  • 11 сентября 2024

Певица рассказала, что случилось с ее матерью

Мама Люда - так поклонники называют родительницу Наташи Королевой Людмилу Порывай. Заводная артистка давно живет в Америке, с именитой дочкой видится нечасто, в России бывает наездами, в основном, по семейным праздникам. Поэтому поклонники, узнав о свадьбе единственного сына Наташи Королевой, конечно же, надеялись увидеть на пышном торжестве и Людмилу Порывай. Однако ее там не оказалось.

Лишь сейчас Наташа Королева объяснила, что случилось с матерью. В программе "Звезды сошлись" популярная певица рассказала о неважном самочувствии Людмилы Порывай.

"Мама Люда хотела прилететь, был билет, но она заболела", - объяснила Королева.

По словам артистки, Порывай подхватила вирус. Родственники до последнего надеялись, что она успеет выздороветь и прилетит, но этого так и не случилось. Наташа Королева отметила, что полет из Америки в Россию очень долгий, а Людмиле Порывай было настолько плохо, что вряд ли бы она благополучно выдержала такой путь.

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