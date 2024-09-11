Москва направит в ООН антифашистскую резолюцию

В столице стартовал форум

Сегодня в Москве открылся Международный антифашистский форум. Он проходит уже в десятый раз и призван сохранить память о жертвах радикального национализма.

В течении трех дней - с 11 по 13 сентября - участники поднимут вопросы фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войны. Обсудят оказание моральной, правовой и материальной помощи жертвам фашизма, а также его современные проявления в разных странах.

По итогам форума будет озвучена резолюция. Ее переведут на иностранные языки, а после направят в ООН и посольства разных стран.

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