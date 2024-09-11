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Собянин: В Москве за пять лет инвесторы построили 136 детских садов и 50 школ

11:46
  • среда
  • 11 сентября 2024

Планом предусмотрено более 280 объектов

136 детских садов и 50 школ построили инвесторы в Москве за прошедшие 5 лет. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что раньше большую часть образовательных учреждений обеспечивал город, а у инвесторов долгое время не было обязательств по возведению соцобъектов рядом с новыми ЖК. Однако с 2021 года столичные власти ввели практику договоров участия с застройщиками, предусматривающих передачу социальных объектов сразу по завершении строительства.

На сегодня заключено уже 150 таких соглашений. А всего инвесторами предусмотрено строительство более 280-ти объектов инфраструктуры.

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