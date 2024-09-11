"Заключительный концерт в России:": Орбакайте дала откровенное интервью

Певица затронула важные темы

Певица Кристина Орбакайте большую часть года живет с семьей в Америке. В России, впрочем, певица тоже проводила немало времени, однако все изменилось после начала СВО. Ее не приняли ни мать Алла Пугачева, ни ее молодой супруг Максим Галкин, впоследствии признанный иноагентом. Кристина Орбакайте, в отличие от именитых родственников, никак не комментировала действия властей страны.

Так, в январе-марте в России отменили несколько концертов артистки. В частности, выступления певицы сорвались в Красноярске, Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке, Благовещенске и Хабаровске. Организатор выступлений исполнительницы Сергей Зайцев объяснил отмены и переносы проблемами с логистикой.

Тем не менее в начале марта Орбакайте выступила в Санкт-Петербурге, в БКЗ "Октябрьский". Во время концерта она упала на сцене, запутавшись в платье. На это артистка в интервью RTVI отметила, что поскольку ее выступления живые, на них "чего только не бывает".

"Мой как бы заключительный концерт в России, не получилось у меня больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", - высказалась Кристина.

В свободное от работы время Орбакайте с удовольствием готовит и путешествует, занимается английским языком. А еще она обожает астрологию.

"Парад планет, затмение, новолуние — вот это всё я заставляю слушать мою семью. Какое-то сейчас время, действительно очень много всего какого-то происходит там, во Вселенной", - отметила артистка.

Орбакайте называет себя человеком мира, признавшись, что везде найдет что-то, от чего может "подзарядиться". Но есть и такие места, которые ей совершенно не нравятся. Кристина призналась, что ее всегда тянет туда, где свои люди, "где душа, где понимание".

"Самая большая мечта, наверное, сейчас у меня, у моих детей, у мамы — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Необязательно на какой-то праздник, чей-то день рождения, Рождество или Пасху, а просто наконец-то собраться дома. Потому что, конечно, нас сейчас жизнь, судьба так разбросала, что мы не могли даже в это верить, это представить", - констатировала Орбакайте.

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