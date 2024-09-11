Россия к 2030 году в два раза сократит количество мусорных полигонов

Через пять лет треть всего мусора будет уходить на переработку

Новейшие разработки в области сбора и переработки бытовых отходов, инновационное оборудование для водоснабжения и очистки воды представлены в подмосковном Красногорске. В Крокус Экспо российский и международный опыт в сфере природоохранной деятельности наглядно демонстрируют участники крупнейших специализированных выставок "Вейст Тэк" и "Эква Тэк".

На самой большой природоохранной выставке можно увидеть, как в нашей стране обращаются с отходами, какое оборудование для этого используют.

Так выглядит самый массовый мусоровоз. Он 9,5 кубометра объемом – это до 50 баков за раз. Оснащен сложной автоматикой. У него два пульта: один на разгрузку и один – на прессование.

Больше трети всех мусоровозов в нашей стране такие. Современная гидравлика делает сбор и погрузку максимально бесшумной – очень актуально в спальных районах. Выпускают в год почти 1200 машин.

"Машина эта российская. 98% запасных частей и комплектующих, использующихся в производстве мусоровоза, являются отечественными", - сообщил региональный представитель завода-производителя Максим Стрельцов.

Культура обращения с отходами в нашей стране сейчас развивается и формируется одновременно. Курс – на раздельный сбор. С его помощью через пять лет треть всего мусора будет уходить на переработку. Это сократит количество полигонов в два раза к 2030 году. Здесь знают, как достичь "Экологического благополучия" – национальной цели, обозначенной президентом.

"Потребуются дополнительные изменения в федеральном законодательстве, чтобы без бюрократических проволочек реализовать те цели, которые поставлены президентом и, в данном случае – мэром Москвы, по улучшению качества коммунальных ресурсов", - сообщил председатель комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Еще один важный вопрос – технологии биологической очистки коммунальных сточных вод.

"С биологическим удалением органических веществ, измерение азота и фосфора. Для этого существует ряд схем, применение которых зависит от состава сточных вод. Задача специалистов – подобрать нужную технологию и правильно её рассчитать", - рассказал профессор Самарского университета Сергей Степанов.

Через насосные станции вода поступает в резервуары, где проходит несколько стадий очистки. Сначала – механическая. Решетка останавливает крупный мусор. Дальше добавляют реагенты, чтобы мелкие загрязнения осели. После – емкость с песком, гравитационный фильтр и обеззараживание. За качеством воды в городе следит сложная автоматика.

"Таких систем достаточное количество, около 500 единиц. Которые установлены на различных этапах водоподготовки. Существует такая же система мониторинга, которая определяет качество воды на сети. Таких точек тоже большое количество, их больше 370", - рассказал начальник управления водоснабжения АО "Мосводоканал" Евгений Шушкевич.

Мосводоканал знает, как поддерживать жизнь мегаполиса уже 220 лет. В столице больше 13 тысяч километров труб и 10 тысяч – канализационных. За их исправностью тоже следят онлайн-системы.

Александра Панина, Всеволод Борискин, Александр Шерстюк, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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