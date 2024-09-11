Корабли Северного флота отразили воздушный налет в Баренцевом море

В рамках учения "Океан-2024"

Корабли Северного флота России отразили воздушный налет условного противника в Баренцевом море в ходе масштабных учений "Океан-2024".

Действовали экипажи крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко". Перед ними стояла задача - обнаружить и поразить вражеские объекты.

Тренировку по уничтожению условного противника провели и расчёты комплекса "Бастион". Они выпустили снаряды по целям в Балтийском море.

А на Чукотку доставили подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота. Ракетчики после перехода заняли позиции для наблюдения за обстановкой в зоне своей ответственности.

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