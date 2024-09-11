Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Миши Трубина

Мальчику требуется срочная трансплантация костного мозга

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд Помощи Детям World Vita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение годовалого Миши Трубина. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик борется со страшной болезнью - нейробластомой забрюшинного пространства, которая уже дала метастазы. Ребенок перенес сложнейшую операцию по удалению опухоли и несколько курсов химиотерапии. Лечение помогло, но болезнь может вернуться в любой момент. Чтобы ее победить окончательно, Мише требуется срочная трансплантация костного мозга, а также специальная сопроводительная терапия. И благодаря вам, у семьи есть деньги на лечение. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета мобильного телефона. Или можно отсканировать QR - код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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