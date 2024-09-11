Победителей нет, а народ проиграл: что СМИ пишут о дебатах Трампа с Харрис

1,5 часа оппоненты обвиняли друг друга во лжи

В Филадельфии завершились теледебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Кандидаты на пост президента США высказались по всем ключевым проблемам страны и международных отношений. Перед началом оппоненты пожали друг другу руки. А затем полтора часа непрестанно обвиняли друг друга во лжи.

Первая личная встреча. Два кандидата пожимают руки. А после начинается карусель взаимных уколов и откровенных оскорблений. У Камалы Харрис на дебатах было ударное преимущество - ей достаточно было выглядеть убедительнее, чем Байден на летней встрече с Трампом в прямом эфире. С этой задачей справился бы и ребенок.

"Во время своих митингов он рассказывает о вымышленных персонажах, таких как Ганнибал Лектор. Он расскажет и о том, что ветряные мельницы вызывают рак, люди уходят с его митингов из-за скуки", - говорит кандидат в президенты.

Харрис много гримасничала. Но нельзя исключать, что это были нервные спазмы. Поговаривали, что из-за волнения кандидат от демократов была на грани удара. Но зато можно представить, на чьей стороне были симпатии ведущих. Ведь прямо накануне дебатов Трамп назвал телеканал АВС "лживым" и "грязным".

Ведущий: "Вы хотели бы, чтобы Украина выиграла в этой войне?" Трамп: "Я хочу, чтобы война закончилась. Но все только становится хуже и идет к Третьей мировой. В это время что делает наш президент? Нам нужно провести переговоры и заключить сделку".

Оппонент напомнил - Харрис отправили в 2022-м на переговоры с Зеленским. А через три дня начался военный конфликт. Но подготовку с Харрис провели мощную. Особенно по теме Украины. Буквально за несколько часов до дебатов американские СМИ написали: в Киев прилетает госсекретарь Энтони Блинкен. И будет говорить с Зеленским про удары вглубь России ракетами ATACMS. Во время выступления кандидат от демократов подтвердила: курс - на эскалацию конфликта.

"Трамп повторяет, что завершит сделку за 24 часа только потому, что он хочет сдаться. Если бы Трамп был президентом, Путин уже сидел бы в Киеве. Бросая взгляды на остальную часть Европы", - считает Харрис.

Голос у нее дрожал. Она должна была показать, что у ее партии - внятная рабочая программа. Она переключалась с образа "прокурора", осыпая Трампа обвинениями, на образ "темнокожей девчонки из среднего класса". Обещала огромные финансовые преференции людям невысокого достатка. Правда, не уточняя, откуда США возьмут такие деньги. Трампа она ожидаемо представила эгоистом, хапугой и лжецом. Он, в свою очередь, сыпал вопросами - что вы будете делать с иммиграцией и шатающейся экономикой.

"У нас инфляция, какой мало кто когда-либо видел, вероятно, самая высокая за всю историю нашей страны. Она составила 21%. А ее босс, если его так можно назвать, проводит всё время на пляже", - возмутился Трамп

Буйный темперамент Трампа не дал ему проигнорировать провокации Харрис. Он горячо убеждал публику, что его высказывания, которые называют "ложными", на самом деле - правда. Как то, например, что мигранты из Гаити в штате Огайо едят домашних животных. Перебранка произошла между оппонентами и при обсуждении абортов - очень "горячей" сейчас для Штатов теме.

Харрис: "Большинство американцев верят в право женщины самой принимать решения о своем теле" Трамп: "Вам следует спросить, разрешит ли она аборт на восьмом месяце? На девятом месяце? На седьмом месяце?" Харрис: "Ой, да ладно вам!" Трамп: "Хорошо, вы бы это сделали?

Харрис пообещала также создать самую смертоносную армию в мире. Финальное же слово - было у Трампа. Он назвал США "нацией в упадке". New York Post пишет сегодня, что Харрис не дали утонуть ведущие. Британская Daily Mail, вообще считает, что победителя на этой встрече не было. Зато есть проигравший - американский народ.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр".

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