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Как московские предприниматели помогают военнослужащим в зоне СВО

11:44
  • среда
  • 11 сентября 2024

Московские предприниматели передали 4 млн рублей в поддержку бойцов

Предприниматели из Москвы активно собирают гуманитарную помощь для бойцов, находящихся в зоне СВО. Бизнес передает продукты, которые могут долго храниться, печенье, варенье, мыло, зубные щетки и многое другое. Кроме того, предприниматели перечисляют деньги в благотворительные фонды, которые находятся на связи с военнослужащими и точно знают, что нужно им в данный момент. Совокупно они передали на нужды бойцов уже четыре миллиона рублей.

Подробности — на сайте mos.ru.

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