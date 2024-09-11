Как московские предприниматели помогают военнослужащим в зоне СВО

Московские предприниматели передали 4 млн рублей в поддержку бойцов

Предприниматели из Москвы активно собирают гуманитарную помощь для бойцов, находящихся в зоне СВО. Бизнес передает продукты, которые могут долго храниться, печенье, варенье, мыло, зубные щетки и многое другое. Кроме того, предприниматели перечисляют деньги в благотворительные фонды, которые находятся на связи с военнослужащими и точно знают, что нужно им в данный момент. Совокупно они передали на нужды бойцов уже четыре миллиона рублей.

Подробности — на сайте mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram