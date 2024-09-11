Прощание с Масляковым: сын еле сдерживал слезы, а внучка плакала навзрыд

В Москве прощаются с мэтром телевидения

В столичном молодежном центре "Планета КВН" проходит церемония прощания с Александром Масляковым. Отдать последнюю дань уважения легендарному ведущему пришли не только многочисленные поклонники, но и знаменитости. Так, одними из первых проститься с шоуменом прибыли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с молодой супругой Софьей, ведущий Леонид Якубович, театральный деятель Константин Райкин, дрессировщики братья Запашные и многие другие.

Гроб с телом Александра Маслякова установили на сцене, возле поставили стулья. На первом ряду места заняли вдова Светлана Маслякова, единственный сын Александр, его супруга Ангелина и их дочь Таисия. В Сети распространились фотографии и видео с печальной церемонии. На них видно, как сын еле сдерживает слезы, а внучка Маслякова плачет навзрыд, вытирая слезы бумажными платочками.

"Это пример личности на телевидении. Он, когда выходил на сцену, моментально брал внимание, и видно было только его. Когда он разговаривал со зрителями, это было через экран. Он разговаривал с каждым в отдельности. И каждый зритель считал КВН своим", - высказалась со сцены Екатерина Стриженова. По данным Super, она еле сдерживала слезы.

Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

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