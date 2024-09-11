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Стало известно, когда начнутся выплаты остатков маткапитала

12:22
  • среда
  • 11 сентября 2024

Речь идет о суммах, не превышающих десять тысяч рублей

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил о готовности выплатить остатки материнского капитала при условии, что они не превышают десяти тысяч рублей. По словам министра, программа начнет действовать уже в сентябре, передает "Интерфакс".

По данным Котякова, получить остаток до десяти тысяч рублей смогут более 730 тысяч российских семей. Всем им придет соответствующее уведомление от Соцфонда в личный кабинет на портале Госуслуг. Всего планируется выплатить 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, что еще в конце июля Госдума одобрила поправку в законодательство, которая позволит семьям получить неистраченный материнский капитал. Эта идея принадлежит главе государства. Владимир Путин предложил "организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства — просто выплатить семьям эти деньги и все".

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