Собянин: Северный речной вокзал стал одним из важнейших транспортных объектов

Вокзал принял и отправил более 5 тысяч судов

Почти 10 млн человек посетили Северный речной вокзал с момента завершения его обновления. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вокзал открылся после реставрации и благоустройства в 2020 году. За это время его причалы приняли круизные суда более пяти тысяч раз, а в путешествие отправились около миллиона пассажиров.

"Северный речной вокзал стал не только важнейшим транспортным объектом, но и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы", - отметил Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram