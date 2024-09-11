ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Северный речной вокзал стал одним из важнейших транспортных объектов

13:03
  • среда
  • 11 сентября 2024

Вокзал принял и отправил более 5 тысяч судов

Почти 10 млн человек посетили Северный речной вокзал с момента завершения его обновления. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вокзал открылся после реставрации и благоустройства в 2020 году. За это время его причалы приняли круизные суда более пяти тысяч раз, а в путешествие отправились около миллиона пассажиров.

"Северный речной вокзал стал не только важнейшим транспортным объектом, но и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы", - отметил Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Северный речной вокзал
Северный речной вокзал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.