Собянин: Северный речной вокзал стал одним из важнейших транспортных объектов

Вокзал принял и отправил более 5 тысяч судов
Почти 10 млн человек посетили Северный речной вокзал с момента завершения его обновления. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Вокзал открылся после реставрации и благоустройства в 2020 году. За это время его причалы приняли круизные суда более пяти тысяч раз, а в путешествие отправились около миллиона пассажиров.
"Северный речной вокзал стал не только важнейшим транспортным объектом, но и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы", - отметил Сергей Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram