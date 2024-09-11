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Солнечный удар предстоит перенести жителям Земли 11 сентября

12:42
  • среда
  • 11 сентября 2024

Метеочувствительным людям следует подготовиться

Магнитная буря, которая началась накануне вечером, 10 сентября, достигнет своего пика примерно к середине дня 11 сентября. Несмотря на то, что она не самая сильная, всего два балла из пяти, но метеозависимые люди все равно могут испытывать головные боли, скачки давления и прочие неприятные симптомы, сообщает "Пятый канал".

Появление магнитной бури ученые связывают с крупными вспышками на Солнце. Облака темной плазмы накануне двинулись к нашей планете. С вероятностью около 30% в европейской части нашей страны, в том числе в московском регионе, этой ночью можно было наблюдать полярное сияние.

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