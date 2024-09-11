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Кремль призвал Трампа и Харрис "оставить в покое" имя Путина

12:56
  • среда
  • 11 сентября 2024

Песков ознакомился с итогами дебатов

Кремлю не нравится использование фигуры Путина во внутриполитической борьбе США.

Так Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в США дебаты кандидатов в президенты, которые в своей речи как минимум 12 раз упомянули имя президента России Владимира Путина и более 10 раз они заводили речь про Киев и Москву.

"Нам это весьма не нравится, мы все-таки надеемся, что они оставят в покое имя нашего президента", - отметил он (цитата по РИА Новости).

Представитель Кремля отметил, что не имел возможности от начала и до конца посмотреть дебаты, а ознакомился лишь с опубликованными в СМИ заявлениями.

11 сентября прошел первый раунд дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Оппоненты обсудили внутреннюю политику и мировую повестку. Второй раунд дебатов может пройти в октябре.

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