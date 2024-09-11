ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков допустил принятие решения об ударах по России ракетами ATACMS

13:35
  • среда
  • 11 сентября 2024

Остались формальности

США, скорее всего, уже приняли решение снять ограничения на использование своих дальнобойных ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) для нанесения ударов по территории России со стороны Украины.

Такое предположение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о том, что в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен разрешит Киеву бить вглубь России.

"В настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ответ России на удары вглубь ее территории будет соответствующим, напомнил Песков. 

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев. Американский президент Джо Байден отметил, что вопрос о разрешении ВСУ бить по России дальнобойным оружием в настоящий момент находится в стадии проработки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.