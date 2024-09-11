Песков допустил принятие решения об ударах по России ракетами ATACMS

Остались формальности

США, скорее всего, уже приняли решение снять ограничения на использование своих дальнобойных ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) для нанесения ударов по территории России со стороны Украины.

Такое предположение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о том, что в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен разрешит Киеву бить вглубь России.

"В настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ответ России на удары вглубь ее территории будет соответствующим, напомнил Песков.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев. Американский президент Джо Байден отметил, что вопрос о разрешении ВСУ бить по России дальнобойным оружием в настоящий момент находится в стадии проработки.

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