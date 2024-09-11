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Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области

13:56
  • среда
  • 11 сентября 2024

За сутки ВСУ потеряли более 350 военных

Украина за минувшие сутки на курском направлении потеряла более 350 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка.

Также ВС России уничтожили артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 19 автомобилей, сообщили в Минобороны России.

Отражена контратака возле Апанасовки, сорваны попытки в направлении Черкасской Конопельки, Борков и Фанасеевки. ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в 18 населенных пунктах.

С 6 августа на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военнослужащих и более 1,4 тысячи единиц военной техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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