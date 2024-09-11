Обманутой Ларисе Долиной подарили целое здание в Москве

Накануне артистка отметила день рождения

Ларисе Долиной исполнилось 69 лет 10 сентября, но кто даст?! Знаменитая певица буквально цветет: она тщательно следит за фигурой, позволяя себе выходить на сцену в самых эффектных костюмах, выглядит молодо и роскошно. Более того, артистка следит за трендами, а ее тело украшает несколько татуировок, которые она недавно набила.

Вокалистка много работает, ее график расписан на недели вперед. Недавно она посетила конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Причем Ларису Долину заметили в обществе 61-летнего бизнесмена и мецената Юрия Растегина. После этого в Сети поползли слухи об их романе.

Впрочем, и Долина и Растегин все эти разговоры опровергают. А вот информацию о том, что бизнесмен подарил артистке здание в центре Москвы, чтобы она открыла свой джазовый клуб, меценат подтвердил.

"Да, это здание около Театра Российской армии", - заявил Юрий Растегин "КП".

Сообщается, что около двух лет идет подготовка к открытию. "Там все готово, все построено. Но сейчас Долиной не до этого", - объяснил бизнесмен.

Действительно, в настоящее время Лариса Долина занимается разбирательствами из-за подлого обмана, жертвой которого стала несколько недель назад. В результате хитроумной мошеннической схемы, певица осталась без шикарной квартиры в центре Москвы и без миллионов.

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