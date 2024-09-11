Белоусов впервые проинспектировал группировку войск "Запад"

Противник несет значительные потери
Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск "Запад".
Министр заслушал доклады о текущей обстановке на фронте и вручил военнослужащим государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм.
в настоящее время подразделения противника в зоне действия группировки "Запад" несут значительные потери, сообщил командующий группировкой войск генерал-полковник Сергей Кузовлев.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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