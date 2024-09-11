Кравцов: "Все эвакуированные из Курской области дети пошли в школы"

Все школьники на контроле властей

Снижение разницы в уровне зарплат педагогов в разных регионах и повышение их окладов - эти вопросы обсудили сегодня на Общероссийском родительском собрании.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что этой теме правительство уделяет особое внимание. Также он отметил, что в стране удалось создать единое образовательное пространство, гарантирующее уровень подготовки школьников вне зависимости от региона или величины населенного пункта. Отдельно министр затронул вопрос организации учебного процесса для детей из приграничных районов Курской области.

"Для ребят, которые вынужденно находятся, из Курской области, на территории других регионов, было организовано их обучение. Все они пошли в школы, мы также соответствующую работу провели. Каждого ребенка мы знаем, в каком регионе он находится, где находится семья, и в какую школу он поступил, где он учится", - сообщил Кравцов.

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