Акваторию Дальнего Востока очистили от ядерных отходов: как Россия избавлялась от советского наследия

В Приморье создали ультрасовременную инфраструктуру, позволяющую безопасно хранить токсичный материал

На Дальнем Востоке завершилась масштабная программа по ликвидации опасных отходов - отработанного ядерного топлива с утилизированных подводных лодок. В рамках нацпроекта "Экология" специалисты корпорации Росатом создали в Приморье ультрасовременную инфраструктуру, позволяющую безопасно хранить токсичный материал.

Специалисты-ядерщики показывают, пожалуй, главный результат работы за последние десятилетия. Огромные оранжевые металлические конструкции. Это законсервированные и безопасные реакторные отсеки списанных атомных подводных лодок.

Александр Абрамов, Заместитель директора по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов Госкорпорации "Росатом": "На данный момент Дальневосточный округ полностью освобожден от отработавшего ядерного топлива. Нет ни одной лодки, которая не была бы приведена в экологически безопасное состояние".

Еще в начале 90-х годов ситуация была совершенно иной. Тогда в России из состава Военно-морского флота вывели более 200 атомных подлодок. Ядерное наследие ржавело, постепенно уходило под воду, что могло привезти к серьезным экологическим последствиям. В рамках госпрограммы было решено начать масштабную утилизацию списанных субмарин.

Юрий Станкевич, заместитель председателя комитета по энергетике Государственной Думы: "Те риски, которые стояли с 60 годов, о том, что такое временное хранение АПЛ несло экологическую опасность, вот эти риски сегодня минимизированы".

Подлодки доставляли на судоремонтные заводы, где их освобождали от отработавшего ядерного топлива. Затем разрезали на несколько частей. Чистый, то есть не радиоактивный металл, сразу уходил на переработку. А сам реакторный отсек оставляли с двумя соседними блоками, которые давали ему держаться на плаву.

Получившиеся так называемые трехотсечные блоки со всего Дальнего Востока перевозили в Приморье, в бухту Разбойник. Несколько лет они находились прямо в акватории.

Андрей Прибыткин, начальник производства Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами "ДАЛЬРАО"-Филиал ФГУП "Радон": "В связи с тем, что они находятся на плаву, большая угроза была в связи с тем, что они могут оказаться на дне и поднять их будет гораздо сложнее, поэтому и было принято в свое время решение поднимать их из воды".

Для этого в Мурманской области и здесь, в Приморском крае, создали береговую инфраструктуру, где сегодня уже полностью отработана технология по обращению с радиоактивными отходами.

Плавучий док и перевозит трехотсечные блоки. Он выходит в море, погружается на глубину, на него завозят реакторные отсеки, затем док стыкуется с рельсами уже на суше. И по такой железной дороге блоки доставляют на дальнейшую утилизацию.

На суше реакторный отсек освобождают от двух соседних. Их сразу утилизируют, как чистый металл. А "сердце" атомной подлодки оставляют под контролем специалистов.

Реакторные отсеки утилизированных атомных подводных лодок находятся на открытом хранении. Они без ядерного топлива. Их очистили, обработали специальной краской. Установили свинцовую биологическую защиту. Теперь они экологически безопасны. Ядерные реакторы будут здесь под контролем ближайшие 70 лет.

Перекрашивают, то есть обновляют защиту, каждые 10 лет. А вот уровень радиации проверяют каждый день. Показатели еще ни разу не превышали норму.

Сегодня акваторию бухты Разбойник очистили от советского ядерного наследия. Основные работы завершены. Радиационные отходы из других регионов, и тем более других стран, в Приморье привозить не будут, заверяют специалисты. Нужно еще постепенно утилизировать сами реакторные отсеки и вывести их остатки из региона на захоронение.

Ольга Скрипникова

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram