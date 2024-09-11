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Собянин открыл технопарк "ЗИЛ"

15:03
  • среда
  • 11 сентября 2024

Будет создано более 10 тысяч рабочих мест

Сегодня в Москве открылся технопарк "ЗИЛ". Здесь будет создано более 10 тысяч рабочих мест по производству высокотехнологических изделий. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

Инвестиционный приоритетный проект Москвы - технопарк "ЗИЛ" - уже принял первых резидентов. Это высокотехнологичные научно-производственные компании. Они специализируются в области информации, связи и обрабатывающего производства, проводят исследования и технические испытания, анализ и сертификацию продуктов. Например, создают зарядные станции.

"Здесь представлено два вида станций, справа от меня - для использования внутри помещений, и слева находится уличная станция, которая сделана в России из всех компонентов, все, начиная от электроники, сделано в Зеленограде", - отметил Сергей Шишков, руководитель отдела развития компании "Бери заряд".

Сделаны в России и эти авиационные кресла. "Мы являемся разработчиком и изготовителем авиационных интерьеров, производим всю линейку, здесь представляем продукцию, которую мы делали в рамках программы МС21 - это кресла бизнес-класса, которые разработаны в Москве", - сообщил Роман Рамазанов, генеральный директор компании "Авиационные интерьеры".

Технопарк помогает развиваться, выходить на новые рынки, создавать новые продукты, проводить обучение и переподготовку кадров. Если предприятие арендует площадь более 400 квадратных метров, оно получает статус якорного резидента - это позволяет снизить налог на прибыль. Многие технологии здесь знакомы каждому. Например, эти информационные табло на транспорте и мобильные сервисы для пассажиров.

"Технопарк для нас является местом, где мы сможем еще больше развиваться, еще лучше внедрять технологии, разрабатывать новые технологии, позволяющие еще более комфортно передвигаться нам всем, пассажирам, и общественному транспорту, быть более интересным, более привлекательным", - отметил Юрий Гайлит, коммерческий директор компании "Сервисный центр Транстелематика".

Сегодня первую очередь технопарка "ЗИЛ" открыл мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня мы открываем первую очередь технопарка, в котором будет создано более 10 тысяч качественных рабочих мест по производству электронных автокомпонентов, систем накопления энергии, средств связи и других высокотехнологичных изделий. Реорганизация территории бывшего автозавода "ЗИЛ" носит комплексный характер. Наряду с жильем, социальной инфраструктурой, уникальными спортивными объектами, ЗИЛ сохранит статус важнейшей площадки московской промышленности и инноваций", - сообщил Собянин.

В новом корпусе - более 2,5 тысячи рабочих мест. Комфортные условия для работы и отдыха должны оценить и посетители, и деловые партнёры резидентов. Уже в следующем году планируют завершить строительство второй очереди - корпуса площадью 85 тысяч квадратных метров. Помимо лабораторных и административных помещений, там откроют коворкинг, фитнес-центр с крытым и открытым бассейнами, конгрессно-выставочный комплекс, музей и паркинги.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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Территория бывшего автозавода ЗИЛ
Территория бывшего автозавода ЗИЛ
Территория бывшего автозавода ЗИЛ
Территория бывшего автозавода ЗИЛ
Территория бывшего автозавода ЗИЛ
Территория бывшего автозавода ЗИЛ
Территория бывшего автозавода ЗИЛ
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