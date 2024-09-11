В Щелкове разгорелся скандал из-за условий расселения более 80 домов

Их признали аварийными

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения прав жителей одного из районов подмосковного Щёлкова. 84 дома несколько месяцев назад признали аварийными и подлежащими расселению. Многие вовсе не против нового жилья, вот только предложенные варианты их не устраивают.

Это видео разместили в социальных сетях жители подмосковного города Щелково. 84 дома - а это целый район - несколько месяцев назад признали аварийными и теперь готовят к расселению. Только условия, которые предлагает местная администрация, не устраивают собственников.

Как альтернатива - сертификаты на покупку новой недвижимости. Размер выплаты, исходя из площади, 130 тысяч рублей за квадратный метр. По словам жителей, в их районе нет предложений по такой цене.

Другие варианты - получение выкупной стоимости квартиры. Но она еще меньше, чем сумма сертификата. Или жильё, но не в центре, как сейчас, а просто в черте города. Галина живет в этом доме с самого рождения. Сын - астматик - страдает из-за постоянной сырости.

Женщина с радостью бы переехала из старого дома, при этом расставаться с любимым городом и уезжать еще дальше в область из-за отсутствия вариантов поблизости она не готова. И ведь раньше альтернативу предлагали.

На соседней улице люди и вовсе уверены, что их дома пригодны для жилья и причин сносить здания они не видят. Более того, в ноябре прошлого года здесь начали капитальный ремонт.

"В связи с образованием инициативной группы, которая выступает против переселения, между самими жителями в социальных сетях возник вопрос. Администрация со своей стороны находиться в открытом диалоге с жителями, постоянно устраивая встречи, разъясняя механизм переселения и размещают всю актуальную информацию в инфополе", - сообщил Станислав Бушевич, начальник Управления имущественных отношений Администрации городского округа Щёлково.

Тем временем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль. В итоге было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц администрации.

"Были нарушены права 84 многоквартирных жилых домов, расположенных в районе Дальний Воронок города Щелкова, выразившиеся в предоставлении необоснованно заниженной компенсации на приобретение иного жилья, а также в предоставлении права выбора квартирного фонда, не соответствующего жилью по развитости инфраструктуры, отдаленности от центра города Щелкова, в котором в настоящее время проживают граждане", - рассказала Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Теперь жители ждут окончания следствия и надеются добиться справедливых условий переселения.

Полина Быта, "ТВ Центр"

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