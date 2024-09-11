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В двух московских театрах открылся новый сезон

15:09
  • среда
  • 11 сентября 2024

Это Московский губернский театр и Московский театр мюзикла

В Московском театре мюзикла открылся новый сезон. Будет много международных проектов, а также съёмки фильма по мотивам одного из спектаклей.

Сейчас идёт работа над новыми постановками, среди которых - "Аленький цветочек" и "Дон-Кихот". Этот год для театра - особенный, ведь начинается строительство нового здания.

"Стройка - отдельная тема. Думаю, что в 27-м году, по крайности - в 28-м, в Саду Эрмитаж появится новый театр, и это будет хорошо для всех: для москвичей, гостей. Ну и для нас", - отметил Михаил Швыдкой, художественный руководитель Московского театра мюзикла.

Новый сезон открылся и в Московском губернском театре. И сразу премьерой! Художественный руководитель Сергей Безруков представил своё прочтение "Капитанской дочки". В постановке использовали научную монографию Пушкина - "История Пугачёва". А также реальные документы той эпохи. Знакомые герои получили дополнительные краски. А образ Швабрина решён и вовсе неоднозначно. Сами события развиваются динамично, начинаясь с расследования.

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Показ премьерного спектакля "Капитанская дочка" в Московском губернском театре
Показ премьерного спектакля "Капитанская дочка" в Московском губернском театре
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