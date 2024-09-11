На ВДНХ ведутся работы по реставрации павильона "Карелия"

Материалы при строительстве использовали природные

На ВДНХ продолжается реставрация павильона "Карелия". Его приводят в порядок впервые с момента постройки. Материалы при возведении использовались исключительно природные, так что к каждому элементу, будь то скульптура или карниз, подход особый. Что вдохновляет современных мастеров?

Павильон "Карелия" сейчас в строительных лесах - они и снаружи, и внутри. Здание двухэтажное, архитектурно напоминает карельскую деревянную избу. Строили павильон в середине пятидесятых годов прошлого века, чтобы всему миру продемонстрировать достижения существовавшей тогда Карело-Финской ССР.

"Он весь сделан по мотивам карельских промыслов, карельской природы, карельских ремёсел, карельской культуры. У нас изображение промыслов на фронтоне, у нас выложено орнаментом, характерным для Карелии, мощение вестибюля", - отметила Ирина Белинская, руководитель архитекторов проектной группы.

И материалы при строительстве использовали природные, карельские. Это вообще единственный на ВДНХ павильон, украшенный деревянными скульптурами. Выполнены они не случайно из лиственницы.

"Если вы знаете, что даже Венеция стоит на лиственничных сваях. Это самый крепкий материал. Этот материал тонет в воде, он тяжелее, и он не поддаётся гниению", - пояснил Сергей Бодунов, реставратор.

Тем не менее, проблемы были. Все скульптуры изначально покрывали так называемым "сталинским лаком" - это смесь олифы и горячего глютинового столярного клея, сваренного из органических частей животных. В итоге он образовал на фигурах довольно плотную плёнку, не позволяя дереву дышать. В таком своеобразном "термосе" возникает среда, благоприятная для грибков и плесени. И за почти восемьдесят лет они, конечно, повредили дерево, но не катастрофично, говорят специалисты. Реставраторы сначала аккуратно освобождают фигуры от этой пленки и загрязнений. И постепенно восстанавливают утраты.

"Вначале мы определяем степень повреждения, потом производим моделирование, после чего утверждаем это с реставрационным советом, и делаем вставку из нового материала. А это ангарская лиственница - то есть дерево уникально", - рассказал Алексей Дерябкин, мастер по реставрации дерева.

В мастерской сейчас и гигантские фигуры, возвышавшиеся на фасаде, и деревянное панно. Потом скульптуры покроют специальным защитным маслом, которое как раз законсервирует дерево и в то же время позволит ему дышать.

И внутри павильона тоже вовсю идёт реставрация. Павильон "Карелия" - настоящее царство деревянной резьбы. Из всех реставрационных работа с деревом едва ли не самая трудоёмкая и сложная. И когда она будет завершена, скульптуры и резьба вновь украсят павильон.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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