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Убитой горем внучке Маслякова понадобилась помощь

13:54
  • среда
  • 11 сентября 2024

В Москве состоялось прощание с ведущим

В столичный молодежный центр "Планета КВН" с самого утра начал стекаться народ, чтобы проститься с легендарным ведущим Александром Масляковым. Почтить память шоумена пришли как обычные люди, так и знаменитости. Проститься с мэтром явились Елена Малышева, Екатерина Стриженова, Вадим Галыгин, Александр Ревва, Виктор Васильев, Демис Карибидис, Иван Абрамов, Евгений Никишин, Сергей Писаренко и многие другие.

Гроб поставили на сцену, возле него присели на стулья самые близкие люди Александра Маслякова: его вдова, сын, невестка и внучка. И если единственный наследник телеведущего из последних сил пытался сдержать слезы, то его дочь Таисия плакала навзрыд. А незадолго до конца печальной церемонии, говорят, ей и вовсе стало плохо. Сообщается, что она едва не упала. Тогда отец, заметив, что Таисия склонила голову, подошел к ней и помог выйти из зала, передает Starhit.

Напомним, что Александр Масляков умер 8 сентября после продолжительной болезни. Свой последний приют он обретет на Новодевичьем кладбище в Москве.

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