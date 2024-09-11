Дроны атаковали Мурманскую область: откуда запустили и возможная цель

В настоящий момент они все сбиты

Вражеские беспилотники предприняли попытку атаки на Мурманскую область.

В регионе работала система противовоздушной обороны (ПВО), заявил губернатор региона Андрей Чибис. В настоящий момент дроны сбиты.

"Прошу с понимаем относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Утром Росавиация ограничила работу аэропортов в Мурманске и Апатитах. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы из соображений безопасности.

Минобороны России пока не комментировало эту информацию. В Кремле переадресовали этот вопрос спецслужбам

По данным telegram-канала Mash, БПЛА сбили под Оленегорском, противник пытался атаковать аэродром Оленья, который ВС России используют для вылета стратегических бомбардировщиков. Также на Кольском полуострове расположены различные части ВКС России и Северного флота ВМФ России.

Предварительно, неприятель использовал беспилотник самолетного типа А-22 "Летучая лисица" (Foxbat), имеющий дальность полета свыше двух тысяч километров. Один из дронов летел со стороны Норвегии, два других – со стороны Архангельской области.

Это уже не первая атака по Крайнему Северу. В конце августа ВСУ запустили A-22 Foxbat по Мурманской области, БПЛА намеревался атаковать военный аэродром.

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