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Певец Никита Малинин готовится стать отцом

14:29
  • среда
  • 11 сентября 2024

Наследник артиста даже бросил вредную привычку

Сын Никита - старший ребенок певца Александра Малинина. Он появился на свет, когда артист состоял в первом браке, его избранницей стала скрипачка Инна Курочкина, выступавшая в ВИА "Поющие гитары". Однако эти отношения продлились недолго. Расставание родителей Никита переживал тяжело. Однако сейчас все обиды в прошлом.

"Отец меня не бросал - всегда выплачивал алименты, присылал подарки, мы общались. Но виделись всего раз в год. И, конечно, после развода родителей мне очень не хватало бати. Да, он был очень занятым, востребованным артистом. Но мне от этого было не легче", - признался Никита Малинин.

Мало кто знает, что почти четверть века старший сын популярного артиста женат, но лишь сейчас он захотел завести ребенка. Ради этого Никита даже бросил курить.

"Юношеский максимализм, когда хотелось жить только для себя, прошел, теперь хочется отдавать, делиться и воспитать достойного человека", - отметил артист в беседе с "Миром новостей".

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