ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мы приближаемся к апокалиптическому времени": патриарх Кирилл выдал тревожное пророчество

15:10
  • среда
  • 11 сентября 2024

Священнослужитель призвал к религиозности

Патриарх Кирилл ответил на вопросы после своей лекции "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?" на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме. По его словам, человечество в связи с бурным развитием искусственного интеллекта может войти в апокалиптическую эпоху, и если оно хочет остаться счастливым и выжить, то должно быть религиозным.

"Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта. Мы приближаемся к апокалиптическому времени, это нужно всем нам осознавать ясно, и единственный выход из этого возможного кризиса – это вера в Бога, громко говорю на весь мир… Что такое апокалипсис? Конец света. Спокойный конец света? Нет, катастрофический конец света, глобальная катастрофа. Она может быть только в том случае, если человек откажется от Бога и от нравственного закона", - приводит слова патриарха РИА Новости.

Ранее он провел божественную литургию в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре в связи с 875-летием первого Союзного договора между Новгородским и Полоцким княжествами. По такому случаю туда были доставлены мощи двух великих русских святых - преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской.

После богослужения мощи преподобной Евфросинии - супруги князя Дмитрия Донского - отправили в города Белоруссии. А мощи преподобной Евфросинии Полоцкой - основоположницы женского монашества на Руси - передали в другие храмы столицы. Затем святыню повезут по городам России, поклониться ей смогут миллионы верующих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.