"Мы приближаемся к апокалиптическому времени": патриарх Кирилл выдал тревожное пророчество

Священнослужитель призвал к религиозности

Патриарх Кирилл ответил на вопросы после своей лекции "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?" на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме. По его словам, человечество в связи с бурным развитием искусственного интеллекта может войти в апокалиптическую эпоху, и если оно хочет остаться счастливым и выжить, то должно быть религиозным.

"Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта. Мы приближаемся к апокалиптическому времени, это нужно всем нам осознавать ясно, и единственный выход из этого возможного кризиса – это вера в Бога, громко говорю на весь мир… Что такое апокалипсис? Конец света. Спокойный конец света? Нет, катастрофический конец света, глобальная катастрофа. Она может быть только в том случае, если человек откажется от Бога и от нравственного закона", - приводит слова патриарха РИА Новости.

Ранее он провел божественную литургию в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре в связи с 875-летием первого Союзного договора между Новгородским и Полоцким княжествами. По такому случаю туда были доставлены мощи двух великих русских святых - преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской.

После богослужения мощи преподобной Евфросинии - супруги князя Дмитрия Донского - отправили в города Белоруссии. А мощи преподобной Евфросинии Полоцкой - основоположницы женского монашества на Руси - передали в другие храмы столицы. Затем святыню повезут по городам России, поклониться ей смогут миллионы верующих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram