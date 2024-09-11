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Ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

15:21
  • среда
  • 11 сентября 2024

Стратегов сопровождали Су-35С и Су-30СМ

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 были подняты в воздух в рамках командно-штабных учений "Океан-2024". Они выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, экипажи двух "стратегов" выполнили полетное задание. Они отработали нанесение ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.

В полете ракетоносцы Ту-160 сопровождали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России. Продолжительность полета составила более девяти часов, он выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

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