На Западе ведутся разговоры о снятии ограничения для Киева по ATACMS

Энтони Блинкен может разрешить Киеву использовать ATACMS для ударов

В Кремле предполагают, что страны Запада, скорее всего, уже сняли ограничения с Украины на применение дальнобойного оружия по территории России. Информационная кампания по формализации этого решения сейчас ведется в СМИ - так Дмитрий Песков прокомментировал сообщения зарубежных изданий о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев может разрешить Украине использовать ATACMS для ударов. Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул: проведение спецоперации само по себе является ответом на враждебные действия Европы.

Госсекретарь США и британский министр иностранных дел из поезда выходят в хорошем настроении. В Киев прибыл даже экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании. На первый план, правда, не выходил - маячил за спинами хозяев. Дорогих гостей Киеву порадовать особо нечем. Громких достижений тоже нет. И вот Запад, судя по всему, решился пойти ва-банк и наконец снять ограничения на удары своими дальнобойными ракетами по российской территории.

Дискуссии по теме на Западе идут уже давно. Но подтверждения, что Белый дом всерьёз рассматривает вопрос снятия ограничений на удары дальнобойными ракетами по нашей территории? Джо Байден озвучил лишь накануне. По данным британских СМИ, Украина уже передала США список целей для поражения. Ведь именно Штаты наводят оружие, формируя полетные задания, и в чужие руки столь сложные системы они не отдают. В украинском же сегменте интернета множатся карты, где наглядно видно: американские снаряды в перспективе могут добивать как до Москвы, так и до Санкт-Петербурга.

"Если такое решение будет принято, то это означает, что Соединённые Штаты Америки, Франция и Британия, которые обеспечивают выдачу и подготовку полётных заданий, то есть наведение оружия и обеспечивают применение этого оружия по нашей территории, начинают войну против России. То есть, это акт военной агрессии", - отметил Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Впрочем, это понимают и в Вашингтоне - поэтому в администрации Байдена не все согласны потакать растущим аппетитам Киева. Здравого смысла, в частности, требует придерживаться Пентагон. Телеканал CNN, ссылаясь сразу на двух американских чиновников, сообщает: изменения политики относительно использования дальнобойных ракет можно не ждать. Решение не изменится. Про раскол среди сторонников главы Белого дома пишет и Financial Times.

В официальном сообщении Госдепартамента сказано: партнёры нагрянули обсуждать дальнейшую поддержку. Журналисты The Wall Street Journal же уверены: англо-саксонская делегация, на самом деле, пожаловала в Киев за так называемым "планом Б". Коллективный Запад устал и требует от Украины снять розовые очки. Тем более, на Покровском направлении ситуация для ВСУ близка к катастрофе.

New York Times пишет: в августе Киев только и делал, что отступал - каждый день на полтора километра. Потеря же Покровска лишит украинские войска основных путей снабжения на всём Донбассе.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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