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Министр просвещения рассказал, отменят ли в школах домашнее задание

15:23
  • среда
  • 11 сентября 2024

Сергей Кравцов выступил на XI Общероссийском родительском собрании

Министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с гражданами сообщил, что в этом учебном году по каждому предмету планируется утвердить календарное планирование, в котором будет прописано, сколько часов должно быть отведено на изучение каждой темы. По его мнению, это приведет к четкому распределению времени, которое школьники тратят на подготовку домашних заданий, сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что российские школы вряд ли откажутся от домашних заданий, потому что школьный материал необходимо закреплять. Кравцов привел в пример страны, где отказались от домашних заданий. По его словам, ученики просто делают уроки в школе, оставаясь после занятий.

"Если мы хотим получать качественные знания школьников, пройденный на уроке материал необходимо закреплять дома, а следующий урок начинать с повторения пройденного", - констатировал Кравцов.

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