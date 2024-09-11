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ВС России сорвали попытку ВСУ захватить буровую вышку в Черном море

15:36
  • среда
  • 11 сентября 2024

Противник потерял десятки военнослужащих

Российские военные сорвали попытку ВСУ захватить в Черном море самоподъемную буровую установку "Крым-2".

Для атаки противник отправил морской десант из четырнадцати американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими ВМС Украины, рассказали в Минобороны России.

Силы Черноморского флота успешно отразили нападение. Были затоплены восемь вражеских катеров и уничтожено 80 военных. Еще шесть катеров поспешно удалились с поля боя, даже не потрудившись забрать оставшихся в воде раненых солдат.

"Очередная <…>"медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих", - отметили в Минобороны.

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